Interview mit dem Publikumsliebling Jetzt spricht Skipper Heinz-Dieter Fröse über sein Aus bei „Lecker an Bord“

Exklusiv | Düsseldorf · Heinz-Dieter Fröse spricht erstmals über sein Aus im WDR-Erfolgsformat „Lecker an Bord“. Wie es dazu kam, was er über die aktuelle Staffel denkt und was jetzt mit seinem Hausboot geschieht. Ein launiges Gespräch mit dem Skipper.

12.09.2023, 19:36 Uhr

Da fuhren sie noch zusammen über die Flüsse. Die beiden Köche Frank Buchholz´und Björn Freitag sowie ihr Skipper Heinz-Dieter Fröse während der letztjährigen Staffel. Foto: WDR/Melanie Grande

Die mittlerweile siebte Staffel von „Lecker an Bord“ mit den beiden Spitzenköchen Björn Freitag und Frank Bucholz ist im WDR-Fernsehen am 11. Septermber gestartet – zum ersten Mal ohne Publikumsliebling Heinz-Dieter Fröse. Er wird auf der Fahrt auf der Mosel von Skipperin Mia Licht ersetzt. Nicht alle Zuschauer, insbesondere die Fans des langjährigen Skippers, sind deswegen enttäuscht. Wir haben mit Fröse über sein Aus gesprochen.