Fußball-WM in Katar : Rudel-Gucken und Boykott in NRWs Kneipen

Viele Kneipen boykottieren die WM in Katar. Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf Die Spiele der umstrittenen Fußball-WM in Katar zeigen oder sie boykottieren? Diese Frage stellen sich aktuell viele Gastronomen in NRW. Für beide Seiten haben die Wirte ihre Gründe – besonders in Zeiten von Inflation und Corona.

Ausbeutung von Arbeitern, Menschenrechtsverletzungen und Korruption – angesichts dieser schwerwiegenden Vorwürfe gegen die Fußball-WM in Katar sind viele Wirte nicht dazu bereit, die Spiele zu zeigen. Die einen wollen mit einem Boykott in ihren Kneipen ein Zeichen setzen. Es gibt aber auch andere, die sich aus der öffentlichen Debatte raushalten wollen. Fußball sei unpolitisch, sagen sie. Außerdem gehe es der Gastronomie nicht gut. Die Corona-Pandemie zwang Kneipen und Bars zeitweise zum Stillstand. Betriebe mussten Mitarbeiter entlassen oder gar schließen, aktuell steigen die Preise. Das Rudel-Gucken wird zur wirtschaftlichen Entscheidung.

Ein allgemeines Stimmungsbild in der Gastronomie sei nicht auszumachen, sagt Thorsten Hellwig, Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) NRW: „Es ist sicherlich eine besondere WM, weil das gewohnte Public-Viewing-Erlebnis unter freiem Himmel im Wesentlichen wegfallen wird, weil es eine Winter-WM wird.“ Einige Kultkneipen in Düsseldorf und Bars halten an der Übertragung fest. In Kostenpflichtiger Inhalt Mönchengladbach üben viele Gastronomen zwar Kritik an der Winter-WM, werden das Turnier aber dennoch übertragen und auch in Kostenpflichtiger Inhalt Kaarst werden etliche Gaststätten die Spiele zeigen.

So auch Michael Schreinermacher vom Restaurant „Altes Rathaus“ in Kaarst. „Ich sehe mich als kleines Glied in der Kette“, sagt der Inhaber, „ich glaube nicht, dass ich mit einem Boykott in meinem Restaurant etwas ausrichten kann.“ Auch er sieht die WM in Katar kritisch, könne sich aktuell aber nicht leisten, die Spiele nicht zu zeigen. Wöchentlich gebe es neue Preiserhöhungen der Lieferanten, berichtet Schreinermacher, auch die Gas- und Strompreise seien vor nicht allzu langer Zeit um 85 Prozent gestiegen. Darin sehe der Gastronom auch die größte Gefahr. Corona hingegen mache ihm keine Angst mehr, so Schreinermacher, der seit zehn Jahren Besitzer des Restaurants ist und zudem ein Café führt. „Ich kann jetzt nicht die Welt retten und die Spiele boykottieren. Ich muss mich selbst retten.“

Als erster gastronomischer Betrieb in Düsseldorf entschieden sich die Inhaber der Retematäng-Bar Ende August gegen die Ausstrahlung der Fußballspiele, die am 20. November starten. Weitere Betriebe in der Landeshauptstadt schlossen sich dem Vorstoß an, ein Kostenpflichtiger Inhalt Hildener Wirt hat sich ebenfalls gegen ein Rudel-Gucken in seiner Kneipe ausgesprochen. Die Kneipe „Lotta“ in Köln zeigt sich im Umgang mit dem Boykott kreativ und plant sogar Info-Veranstaltungen und ein Alternativprogramm zur Weltmeisterschaft. Geplant seien etwa ein Kicker-Turnier, sagt Peter Zimmermann, Inhaber der „Lotta“, ein Fußball-Kneipen-Quiz oder eine Lesung von Autor Dietrich Schulze-Marmeling, der in einem Buch „Boykott Katar 2022! – Wie wir die FIFA stoppen müssen“ über die Missstände aufklärt.

„Uns war schon lange klar, dass wir die Spiele nicht zeigen werden“, sagt Zimmermann. Seine Kneipe sei beliebt unter Fußballfans. Dort würden immer Spiele gezeigt, sagt er, auch Europa- oder Weltmeisterschaften. Das wäre nun das erste Mal für die „Lotta“, dass dort keine Spiele während eines internationalen Turniers zu sehen sind. „Natürlich wäre die WM eine Chance, mehr Umsätze zu machen. Gerade in der jetzigen Zeit. Aber von Seiten der Gäste gab es bis jetzt nur Zuspruch für unsere Entscheidung“, so Zimmermann. Dennoch habe der Gastronom Corona und erneute Beschränkungen noch immer im Hinterkopf.

Thomas Hellwig sieht aber zunächst keine Bedrohung durch eine erneute Welle. Alle gastronomischen Betriebe seien auf mögliche Corona-Beschränkungen vorbereitet, sagt er. „Wir haben hohe Hygienestandards, sind den Umgang mit der Pandemie ‚gewohnt‘ und gehen davon aus, dass es zu keinen weiteren Beschränkungen kommt“, so Hellwig. Falls das aber doch der Fall sein sollte und die Maßnahmen Umsatzverluste nach sich ziehen sollten, fordere der Dehoga, dass die gastronomischen Betriebe finanziell vom Staat aufgefangen werden.

