Flüchtige gelten als gefährlich Polizei durchsucht Wohnungen in NRW nach entflohenem Straftäter aus Straubing

Die vier Straftäter waren am 17. August aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing entkommen. Dabei hatten sie einen Klinikmitarbeiter überwältigt und mit dem Tode bedroht, um die Öffnung einer Pforte zu erzwingen. Einer der Männer war wenige Tage später in Österreich in der Nähe von Graz festgenommen worden. Nach den drei anderen Männern wird weiter per europäischem Haftbefehl gefahndet.