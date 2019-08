Vier Autos in Witten beschädigt : Polizeieinsatz in der Waschstraße

Witten Vier beschädigte Autos und ein Verletzter - so endete ein Unfall in einer Waschstraße in Witten. Ein 23-Jähriger hatte sein Auto nicht im Leerlauf auf das Laufband gestellt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist ein 23-Jähriger am Montagnachmittag aus seinem Fahrzeug mit Automatikgetriebe ausgestiegen, obwohl eine Fahrstufe eingelegt war. In der Waschstraße werden die Autos im Leerlauf über das Laufband gezogen, die Fahrer verlassen ihre Autos so lange.

Auf dem Laufband setzte sich der Wagen des 23-Jährigen in Bewegung und schob zwei Autos ineinander. An der Ausfahrt der Waschhalle sprang der 23-Jährige in sein Auto und bremste. Die beiden zusammengeschobenen Autos rollten gegen ein vor einem Zaun geparktes Auto, dessen Fahrer (44) dort mit der weiteren Wagenpflege beschäftigt war. Durch den Zusammenstoß wurde er zwischen seinem Auto und dem Zaun eingeklemmt. Der Mann wurde leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen dauern an.

(hsr)