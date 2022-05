Polizei in Witten ermittelt : Drogenhändler aus dem Clanmilieu — Festnahmen nach Durchsuchungen

Polizei in Witten ermittelt

In Witten nahmen Polizeibeamte mehrere Drogenhändler fest (Symbolbild). Foto: dpa, frg fpt

Witten Nach andauernden verdeckten Ermittlungen ist der Polizei in Witten ein Schlag gegen mehrere Drogenhändler aus dem Clanmilieu gelungen. Auch Wohnungen wurden durchsucht.

Über mehrere Monate hinweg waren die Ermittlerinnen und Ermittler den Tatverdächtigen mit verdeckten Maßnahmen auf der Spur, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft Bochum am Freitag. Dabei stellten sie fest, dass Mitglieder einer Großfamilie mit Kokain handelten. Die Geschäfte wickelten die Täter in der Regel in der Öffentlichkeit ab, berichten die Ermittler.