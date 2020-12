Mieser Diebstahl in Witten : Polizei beschimpft Dieb in Offenem Brief - „Solltest Dich schämen“

Polizei beschimpft Dieb in Offenem Brief - „Solltest Dich schämen“

Mieser Diebstahl in Witten

Witten „Weißt du, dass dir sogar die "Ganovenehre" fehlt?“: Mit deutlichen Worten hat sich die Polizei Bochum an einen unbekannten Trickdieb gewandt, der in Witten einem 90-Jährigen mit Rollator 1000 Euro gestohlen hat.

Statt einer regulären Pressemitteilung veröffentlichte die Polizei einen Offenen Brief - und beschimpfte den Verdächtigen regelrecht. „Hallo du kleiner mieser Dieb“, beginnt das Schreiben vom Donnerstag: „Deine Tat, die wir heute auf ungewöhnliche Art und Weise und mit deutlichen Worten an die Presse weiterleiten, dreht einem den Magen um.“

Demnach hatte der Unbekannte am Mittwoch den Rentner, den er wohl beim Geldabholen beobachtet hatte, mit einem Stadtplan vorm Gesicht herum gefuchtelt - und einen Umschlag mit den 1000 Euro aus der Jackentasche gezogen.

„Weißt du eigentlich, wie traurig der Senior war, als er den Diebstahl seiner Rente bemerkt hat?“, fragt die Polizei den Unbekannten: „Weißt du eigentlich, was du da gemacht hast und was das gerade in der Weihnachtszeit bedeutet? Du solltest Dich schämen!“