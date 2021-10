„Stadtverwaltung ist größtenteils lahmgelegt“ : Witten nach Hackerangriff offline

Witten Am Wochenende gab es einen Hackerangriff auf die technischen Systeme der Stadt Witten. Noch immer sind große Teile der Stadtverwaltung offline. Was das für Anwohner genau bedeutet.

Nachdem die Stadt-IT den Angriff festgestellt hat, seien die Systeme umgehend heruntergefahren worden. Wie die Stadt berichtet, sollte so vermieden werden, dass sich der Schaden noch weiter ausbreitet. Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse hätte getagt und notwendige Maßnahmen eingeleitet.

Die Stadtverwaltung sei auch am Dienstag weder per E-Mail noch telefonisch erreichbar, verkündet die Stadt auf ihrer Facebookseite: „Die Stadtverwaltung ist größtenteils lahmgelegt.“Über 1000 PC-Arbeitsplätze seien betroffen, das gesamte Computersystem sei abgeschaltet. „Nichts geht mehr raus oder rein“, sagte Andreas Hasenberg, Leiter der städtischen IT und Datenverarbeitung, der „WAZ“.