Polizeieinsatz in Witten : Mann schießt in seiner Wohnung um sich

Mann schießt in seiner Wohnung um sich

Polizeieinsatz in Witten

Witten Spezialeinheiten der Polizei haben in Witten einen Mann überwältigt, der in seiner Wohnung mit einer Pistole um sich geschossen haben soll. Nachbarn des 38-Jährigen hatten einen Notruf abgesetzt.

Auch am Tag nach dem Vorfall ist das Motiv unklar. Die Polizei ermittelt weiter. „Fest steht, dass der Mann allein in seiner Wohnung war“, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen.