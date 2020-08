Vorfall in NRW : 57-Jähriger tötet Hund mit Messerstichen

Vorfall in NRW

Witten Auf einer beliebten Auslaufwiese im Ruhrgebiet geraten zwei Hunde aneinander. Die beiden sind nicht zu trennen. Dann soll einer der Halter ein Messer gezogen haben und auf den „gegnerischen“ Hund eingestochen haben.

Bei einem Kampf zwischen zwei Hunden auf einer beliebten Auslaufwiese in Witten soll ein 57 Jahre alter Hundebesitzer eines der Tiere mit Messerstichen getötet haben. An dem Kampf am Donnerstagnachmittag waren ein Boxer-Mischling einer 32-jährigen Frau aus Witten und der Zwergspitz-Mischling des Bochumers beteiligt. Beide Halter hätten zunächst versucht, die Tiere „mit einfacher körperlicher Gewalt“ voneinander zu trennen, berichtete die Polizei Bochum. Anschließend habe der Mann mit einem mitgeführten Messer zwei bis drei Mal auf den Hund der Frau eingestochen.