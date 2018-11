Feuerwehr-Einsatz in Witten-Herbede: Spinnenalarm im Garten-Center

Witten Mitarbeiter eines Gartenzubehör-Betriebes in Witten-Herbede haben einen Karton mit Waren aus China ausgepackt. Darin saß eine große Spinne. Die Feuerwehr rückte an.

Die etwa handflächengroße Spinne sorgte am Dienstag für Aufregung in dem Betrieb für Gartenzubehör. Mitarbeiter packten gerade Waren einer Lieferung aus China aus, als sie die Spinne in einem der Kartons entdeckten, berichtete die Feuerwehr. Die Beschäftigten ließen die Spinne in dem Karton und verschlossen ihn sicher. Dann alarmierten sie die Feuerwehr, die mit zwei Mann anrückte.