Unfall in Witten Auto erfasst sechsjährigen Jungen vor Schulgebäude – Fahrer flüchtet

Ein sechs Jahre alter Junge ist bei einem Autounfall in Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) verletzt worden. Der bislang unbekannte Fahrer sei nach dem Unfall am Freitagmorgen weitergefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Auto hatte den Sechsjährigen demnach erfasst, als er mit anderen Kindern die Straße an einer Fußgängerampel überquerte, um zur gegenüberliegenden Schule zu gehen. Der Sechsjährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt. Die Polizei sucht neben dem Autofahrer weitere Zeugen.