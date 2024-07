Kurioser Vorfall in Witten Um Alkoholgeruch zu tilgen – 77-jähriger Unfallfahrer isst Gras von Rasenfläche

Um nach einem Unfall seinen Alkoholgeruch zu überdecken, hat ein 77-jähriger Autofahrer im nordrhein-westfälischen Witten buchstäblich ins Gras gebissen. Wie die Polizei in Bochum am Donnerstag (11. Juli 2024) mitteilte, beschädigte der Mann am Mittwoch (10. Juli) beim Ausparken ein anderes Auto, was ein 46-Jähriger bemerkte. Da der Senior offenbar flüchten wollte, stellte sich der Zeuge vor dessen Wagen, um ihn aufzuhalten.