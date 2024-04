Ein 40-Jähriger soll im nordrhein-westfälischen Witten mehr als 70 Autos beschädigt haben. Wie die Polizei in Bochum am Montag mitteilte, wurden die in mehreren Straßen geparkten Wagen von Freitag bis Sonntag zerkratzt. Auch Scheibenwischer wurden demnach abgeknickt.