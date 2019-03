Im Rothaargebirge: Wisente sollen mit Zaun in Schach gehalten werden

Siegen In einem seit Jahren andauernden Streit um ausgewilderte Wisente im Rothaargebirge haben sich Waldbauern, Artenschützer und Politik auf einen Kompromiss verständigt.

Unter Vorsitz des Landrats haben sich die Streitparteien bei einem Treffen am Mittwoch in Siegen gemeinsam mit Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) auf diese Übergangslösung für die nächsten Jahre verständigt. Die auf der Suche nach Futter umherstreifenden Tiere sollen durch Fütterungen in das 1500 Hektar große Gebiet gelenkt werden, hieß es in einer Mitteilung.