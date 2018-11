Streit um Herde im Sauerland : Bundesgerichtshof entscheidet über Schicksal frei lebender Wisente

Karlsruhe Ein fast fünf Jahre schwelender Streit zwischen Landwirten und einem Artenschutzverein geht in die finale Runde: Am Freitag soll der Bundesgerichtshof darüber entscheiden, ob die Wisent-Herde aus dem Sauerland verschwinden muss. Der Streit hatte eine neue Stufe erreicht, nachdem eine Wisent-Kuh vor zwei Jahren eine Neusserin angegriffen hatte.

Gut fünf Jahre nach der Auswilderung von Wisenten im Sauerland erreicht der Streit den Bundesgerichtshof (BGH). In einem Revisionsverfahren müssen die Richter in Karlsruhe entscheiden, wie es mit dem Projekt weitergeht. 2013 waren die ersten acht der mächtigen Wildtiere im Rothaargebirge ausgesetzt worden. Schnell gab es Nachwuchs, und die Herde wechselte auch in benachbarte Wälder des Sauerlandes. Dort richteten die Tiere Schäden in den Buchenwäldern an. Zum Frust der Waldbauern. Die Herde, die nach Schätzungen des Vereins etwas mehr als 20 Tiere und nach Schätzung der Waldbauern mehr als 30 Tiere hat, soll aus dem Gebiet wieder verschwinden.