Artenschutzprojekt vor dem Aus : Zukunft der Wisent-Herde am Rothaarsteig ungewiss

Siegen-Wittgenstein Seit Wisente durch das Sauerland streifen, gibt es Streit um die zotteligen Rinder. Nachdem der Trägerverein des Artenschutzprojekts aus dem Vertrag ausgestiegen ist, hat der Kreis Siegen nun mitgeteilt, das Projekt werde beendet. Doch was wird jetzt aus der Herde?

Die Frage ist, was nun mit den herrenlosen Rindern geschieht. Immerhin sind sie Deutschlands einzige freilebende Wisent-Herde. Zumindest in einem Punkt sind sich alle Beteiligten einig: „Eine letale Entnahme der Tiere kommt nicht in Frage“, sagt ein Kreis-Sprecher. Heißt also: Die Rinder werden nicht getötet. Alles andere ist aber völlig ungeklärt. „Ob sie in ein Gatter kommen, in andere Auswilderungsprojekte, in Zoos oder Wildparks – das steht alles noch in den Sternen.“