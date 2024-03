Wirtschaft in NRW Deutlich mehr Firmenpleiten und höhere Schulden

Im vergangenen Jahr haben 4572 Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt und damit knapp 21 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Von den Firmenpleiten betroffen waren demnach 53 815 Beschäftigte. Das sind fast viermal so viele wie 2022. Die Summe der von den Gläubigern angemeldeten Forderungen lag mit 8,6 Milliarden Euro fast dreimal so hoch wie im Vorjahr.