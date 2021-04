Unfall in Wipperfürth : 22-Jähriger stürzt aus Angst vor Corona-Strafe von Balkon

Unfall in Wipperfürth

Wipperfürth Um einer Corona-Strafe zu entgehen, ist ein junger Mann in Wipperfürth von einem Balkon im vierten Stock gestürzt. Ein Nachbar hatte die Pollizei gerufen, weil sich mehrere Menschen zusammen in einer Wohnung aufgehalten hatten.

Er erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei Oberbergischer Kreis am Montag mitteilte. Der 22-Jährige gehörte zu einer Gruppe von vier jungen Männern, die sich am Freitagabend in einer Wohnung getroffen hatten, um gemeinsam zu feiern. Nachdem ein Nachbar die Polizei gerufen hatte, versteckten sich zwei der Männer beim Klingeln der Beamten auf dem Balkon.