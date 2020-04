Ehrliche Finderin : Frau entdeckt 2700 Euro - und bringt sie zur Polizei

Wipperfürth Im oberbergischen Wipperfürth hat eine Frau an einer Kapelle eine Geldbörse mit 2700 Euro gefunden und sie anschließend der Polizei übergeben. Einen Finderlohn wollte sie nicht. Dafür äußerte sie einen speziellen Wunsch.

Mit dem einleitenden Satz „Auch mal was Positives“ hat die Polizei am Montag über eine ehrliche Finderin im oberbergischen Wipperfürth berichtet: Die Frau hatte am Sonntag an einer Kapelle eine Geldbörse mit 2700 Euro gefunden und sie der Polizei übergeben.