Temperaturen zu mild Nur kleines Wintersportangebot über Weihnachtsfeiertage im Sauerland

Traditionell gehören die Weihnachtsferien in den Skigebieten in Winterberg und Willigen zu den umsatzstärksten Zeiten in der Saison. Auch die Hotels und Ferienquartiere in den Kerngebieten des Sauerlands seien in diesem Jahr gut gebucht, erklärte Schulten. Ob es dazu noch viele Tagesausflügler zwischen Weihnachten und Neujahr auf die Pisten dränge, hänge von der noch nicht absehbaren Entwicklung des Wetters ab.