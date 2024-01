Wintereinbruch in NRW Viele Schulen bleiben wegen Schnee zu

Schnee- und Eisglätte haben am Mittwoch in großen Teilen von NRW und im Süden Deutschlands den Verkehr beeinträchtigt. Das große Chaos blieb jedoch bis zum späten Nachmittag aus. Von den Schneefällen betroffen waren vor allem die südlichen Regionen von NRW. In Bonn, im Rheinisch-Bergischen Kreis und in Siegen-Wittgenstein kam es auf den schneeglatten Straßen am frühen Mittwochmittag zu zahlreichen Unfällen. Meist blieb es bei Blechschäden. Die meisten Autofahrer seien den Warnungen der Behörden gefolgt und hätten ihr Fahrzeug stehen lassen, hieß es seitens der Polizei. Für die Gebiete südlich von Aachen, Köln, Olpe und Winterberg erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis Donnerstagmorgen insgesamt Schneemengen von 15 bis 30 Zentimetern selbst in tieferen Lagen.