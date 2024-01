Wintereinbruch Tief Gertrud bringt Schnee nach NRW

Die Skigebiete in der Region vermeldeten am Dienstag „feinsten Pulverschnee“. „Nur an wenigen Tagen im Winter sind die Bedingungen so gut wie zurzeit“, sagte eine Sprecherin der Wintersport Arena Sauerland. Am Wochenende ist Wintersportbetrieb an rund 70 Skiliften in der Region von Willingen über Winterberg und Schmallenberg bis nach Olpe zu erwarten. Und auch Langläufer kommen endlich auf ihre Kosten: Schon am Dienstag schickten einige Vereine ihre Fahrzeuge in die Spur, um die ersten, frischen Loipen zu ziehen. Von knapp 100 Loipenkilometern in der Wochenmitte soll das Angebot nach Abklingen der gemeldeten Schneefälle deutlich steigen. Wenn die angekündigte Menge Neuschnee kommt, sollten am Wochenende mindestens 200 Kilometer Loipen gespurt sein.