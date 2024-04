Tief mit Schnee erwartet Wintereinbruch im April in NRW – Brauche ich wieder Winterreifen?

Auch wenn am Montag die Sonne in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens scheint, sollte man Regenjacke und Wintermantel noch nicht weghängen: „Beständiges Hochdruckwetter sehe ich momentan leider noch nicht“, sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen am Vormittag. Ungewöhnlich sei das nicht, der April ist für seine Wetterlaunigkeit bekannt. Schon am Nachmittag soll es wieder zuziehen, der DWD erwartet Regen- und Graupelschauer, die mancherorts als Gewitter aufziehen – verbreitet vor allem im Süden und im Westen NRWs. Auch der Wind zieht wieder an, mit Geschwindigkeiten von bis zu Tempo 60. „Es wird aber kein Starkwind erwartet, nichts warnwürdiges“, sagt der Sprecher. „Es ist ganz klassisches Aprilwetter.“