Staus und volle Hänge : Besucher strömen trotz Aufrufen nach Winterberg - Polizei will hart durchgreifen

Besucher strömen trotz Aufrufen nach Winterberg - Polizei will hart durchgreifen

Die Appelle der Stadt Winterberg scheinen bei der Bevölkerung nicht so richtig anzukommen. Foto: dpa/Marius Becker

Winterberg Egal wie viele Appelle die Stadt Winterberg auch an die Bevölkerung richtet, sie scheinen nicht zu fruchten. Auch am Samstag haben sich wieder etliche Tagesausflüger auf den Weg ins verschneite Sauerland gemacht. Die Polizei hat härteres Durchgreifen angekündigt.

Erneut haben sich viele Ausflügler auf den Weg ins verschneite Sauerland gemacht - trotz wiederholter Bitten der Stadt Winterberg , auf Ski- und Rodelspaß im Lockdown zu verzichten. Polizei und Ordnungsbehörden schrieben am Samstag Anzeigen wegen zahlreicher Verstöße gegen die Coronaschutzmaßnahmen, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. In den verschneiten Ortschaften der Region bildeten sich längere Autoschlangen und Staus, die Parkplätze füllten sich.

Die Polizei hatte am Morgen per Twitter angekündigt, die Stadt am Wochenende verstärkt bei der Durchsetzung der Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht und der Coronaschutzverordnung zu unterstützen. Dafür würden auch Kräfte der Bereitschaftspolizei hinzugezogen.