Winterland NRW Blechlawinen rund um Winterberg

Aber nicht nur die bekannten Skigebiete im Sauerland waren gut besucht oder überlaufen, sondern auch lokale Rodelhügel. In Düsseldorf nutzten zum Beispiel viele Familien mit Kindern die Abhänge am Aaper Wald für gemeinsame Schlittenfahrten. Teilweise waren die lokalen Rodel-Hotspots so voll, dass es immer wieder zu Zusammenstößen kam. In Königswinter erlitt ein Mann beim Rodeln einen Beinbruch. Bereits am Freitag hatte sich bei einem Rodelunfall in Velbert ein acht Zentimeter dicker Ast in einen Zwölfjährigen gebohrt und schwer verletzt.