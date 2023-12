Schnee im Sauerland Skisaison startet – erste Lifte in Winterberg öffnen

Nach dem frühen Wintereinbruch im Sauerland öffnen am Freitag (9.00 Uhr) die ersten Skilifte in Winterberg. Das Skiliftkarussell will zum Saisonstart mindestens vier zusammenhängende Lifte in Betrieb nehmen. Sobald noch mehr künstlicher Schnee produziert sei, sollen nach Angaben des Liftverbunds zusätzliche Abfahrten in Winterberg öffnen.