Nach zahlreichen Unfällen im Schnee : Winterberg appelliert an Tagestouristen und erwägt Maßnahmen

In Winterberg stehen die Skilifte still. Das hinderte Touristen am Wochenende nicht daran, massenhaft ins Skigebiet zu fahren. Foto: dpa/Oliver Berg

Winterberg Am Sonntag hat es Tausende Tagesurlauber in die Skigebiete von Winterberg gezogen. Lange Staus und Unfälle waren die Folge. Die Stadt berät nun über vorbeugende Maßnahmen.

Am Sonntagnachmittag meldete sich die Stadtverwaltung per Facebook. „Es ist derzeit sehr voll in Winterberg, die Parkplätze sind alle belegt, und Stau soweit das Auge reicht“, schrieb die Stadt auf ihrer offiziellen Facebook-Seite. Viele Touristen hatten sich am Sonntag auf dem Weg ins Skigebiet gemacht, um den Schnee zu genießen – unter anderem viele Familien, die Schlitten fahren wollten. Das führte zu Staus, einigen Unfällen und brachte keine wirtschaftlichen Vorteile für den Tourismus.

Stadt und Polizei haben für den heutigen Montag ein Treffen geplant, um über die Situation zu beraten. Man wolle schauen, „welche weiteren Maßnahmen wir eigentlich noch sinnvoll umsetzen können“, hieß es aus dem Rathaus. Eine Polizeisprecherin sagte dazu, dass es ja nicht verboten sei, Winterberg zu besuchen. „Jeder könnte aber selbst überlegen, ob es die beste Idee ist, nach Winterberg zu fahren, gerade unter Corona-Bedingungen“, sagte sie.

Am Sonntagabend hatte ein Polizeisprecher des Hochsauerlandkreises von extrem vielen Besuchern und Verkehrsbehinderungen berichtet. „Viele Menschen, die wenig Erfahrung im Umgang mit der weißen Pracht auf der Fahrbahn mitbringen“, sagte er. Es gebe immer noch Autofahrer, die nicht unbedingt mit der richtigen Bereifung bei Schneefall und überfrierender Nässe unterwegs seien. Am Sonntag habe es insgesamt zwölf Unfälle mit Sachschaden gegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Verletzt wurde niemand.

Nicht nur die Stadt bat Reisende auf Facebook umzukehren. Auch die Touristeninformation Winterberg appellierte an die Besucher. „Liebe Gäste, wir wissen, dass es heute viele von Euch zu uns in den Schnee zieht.“ Das könne man verstehen, aber die Parkplätze seien voll und der Stau reiche bis weit vor Winterberg, schrieb die Touristeninformation am Sonntagnachmittag. „Reist nicht mehr oder dreht um!“, hieß es.

Touristiker wiesen nach dem Besucherandrang darauf hin, dass die Skigebiete mit allen Liften weiterhin geschlossen sind. Auch die Gastronomie mitsamt Toiletten habe nicht geöffnet, sagte Susanne Schulten von der Wintersport-Arena Sauerland/Siegerland-Wittgenstein.

Nach Angaben der Polizei gab es am Wochenende im Hochsauerlandkreis, wo sich auch Winterberg befindet, keine ähnlichen Probleme in anderen Städten. Auch in der Eifel habe es am Wochenende keinen touristischen Andrang und keine entsprechenden Vorfälle gegeben, sagte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Euskirchen. „Aber wir haben auch nicht so viel Schnee wie in Winterberg.“

(vima)