Viele Besucher in NRW-Skigebieten : „Wir haben noch mehr Schnee als gedacht“

Foto: dpa/Markus Klümper 18 Bilder Der erste Schnee des Jahres in NRW

Winterberg Die Skigebiete im Sauerland ziehen am Wochenende viele Besucher an, ein zu hoher Andrang und Staus bleiben aber zunächst aus. In der Nacht zu Sonntag ist zur Freude der Wintertouristen viel Schnee gefallen.

Am letzten Wochenende der Schulferien waren die Bedingungen in den NRW-Skigebieten ideal, vor allem am Samstag zog der Schnee viele Touristen an. Größere Staus oder ein zu hoher Besucheransturm blieben aber aus. „Die Maßnahmen haben gegriffen“, sagte Susanne Schulten. Sie ist Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland, zu der unter anderem die Skigebiete in Winterberg gehören.

In dem gesamten Gebiet der Wintersport-Arena waren am Sonntag 72 Lifte geöffnet, mehr als 50 Kilometer Pisten standen den Besuchern zur Verfügung. Allein in Winterberg seien am Sonntag 50 Ski- und Rodellifte in Betrieb, hieß es von der Stadt. „Wir haben noch mehr Schnee als gedacht. Auf der Nacht zu Sonntag sind 15 Zentimeter Neuschnee gefallen, das freut uns alle“, sagte Schulten. Am Samstag sei der Verkehr stark gewesen, aber es habe kein Chaos gegen, sagte Schulten. Am Sonntag lasse die Nachfrage bereits nach. „Es ist der letzte Ferientag, für viele Touristen ist das der Tag der Abreise.“ Nach Auskunft der Polizei im Hochsauerlandkreis kam es rund um die Skigebiete zu keinen nennenswerten Verkehrsproblemen. Auch die Stadt Winterberg meldete am Sonntagmorgen freie Fahrt auf allen Straßen bei der Anfahrt in die Skigebiete.

Für die größeren Gebiete wie das Skikarussell Winterberg gibt es ein Online-Buchungssystem, welches den Besucherandrang reduzieren soll. „Wenn keine Tickets verfügbar sind, sollte man nicht hinfahren“, sagte die Sprecherin der Wintersport-Arena. Auch im Umland von Winterberg gebe es tolle Angebote, die zum Teil deutlich günstiger seien. „Dort ist es für Familien manchmal auch angenehmer, weil es leerer ist. Gäste sollten auch den kleineren Gebieten eine Chance geben.“