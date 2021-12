Winterberg, Willingen und Co. : Sauerland feiert „kleine Saisoneröffnung“ – weitere Skipisten öffnen

Winterberg Die Wintersport-Arena Sauerland startet in die Wintersaison. Zum Wochenende hin sind 15 SKilifte geöffnet worden. Außerdem haben viele Rodelbänder ihren Betrieb aufgenommen.

Mit der Öffnung weiterer Ski- und Rodelhänge wagen Teile des Sauerlandes am Wochenende einen geplanten kleinen Saisonstart. So wächst in der Wintersport Arena Sauerland für geimpfte oder genesene Besucher das Angebot ab Samstag von zuletzt 3 auf jetzt 15 Lifte an. Wintersport wäre dann an den Hängen im Skiliftkarussell, im Skidorf Neuastenberg sowie im Familienskigebiet Sahnehang möglich. Außerdem sollen mehrere Transportbänder für Schlitten an den Rodelhängen in Betrieb gehen. Im Wittgensteiner Land seien erste Loipen auf dünner Schneedecke gespurt. Die Wintersport Arena Sauerland ist ein Zusammenschluss der Liftbetreiber und Skigebiete in der Region.