Vater kann Unglück nicht verhindern : Neunjährige stürzt aus Skilift - Polizei geht von Unfall aus

Winterberg Dramatischer Unfall an einem Skilift im Sauerland: Ein Kind rutscht aus der mehrsitzigen Gondel vor den Augen seines Vaters in die Tiefe. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus.

Der Unfall ist nach den ersten Erkenntnissen am Sonntagnachmittag im Startbereich passiert. Der 38 Jahre alte Vater des Kindes saß ebenfalls in dem Lift, konnte das Unfallgeschehen aber nicht verhindern, wie es schon am Abend hieß. Rettungskräfte einschließlich der Bergwacht eilten zum Unfallort. Mit einem Rettungswagen wurde das Kind in eine Spezialklinik gebracht. Ein Rettungshubschrauber musste auf dem Anflug zum Unfallort wegen des schlechten Wetters umkehren.