Feuerwehr spricht von „Trümmerfeld“ : Hausbesitzer bei Explosion in Winterberg schwer verletzt

Hausbesitzer bei Explosion in Winterberg schwer verletzt

Winterberg Ein 69-Jähriger ist bei einer Explosion in seinem Haus schwer verletzt worden. Durch eine Druckwelle sind zwei Mauern herausgebrochen, das Gebäude ist einsturzgefährdet. Nachbarn hatten den lauten Knall gehört und den Verletzten gefunden.

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Winterberg (Hochsauerlandkreis) ist der 69-jährige Hauseigentümer schwer verletzt worden. Das Gebäude sei durch die Druckwelle stark zerstört worden und einsturzgefährdet, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zwei Mauern seien komplett herausgebrochen. Die Feuerwehr sprach von einem „Trümmerfeld“. Zuvor hatten die „Westfalenpost“ und weitere Medien berichtet.