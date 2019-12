Teilweise künstlich erzeugt : Erste Wintersportler testen den Schnee im Sauerland

Winterberg Die Skigebiete im Sauerland haben ihren Testbetrieb aufgenommen. Die paar Zentimeter Neuschnee mussten dafür aber mit Kunstschnee gestreckt werden.

In Neuastenberg sei am Samstag auch ein Rodellift in Betrieb genommen worden. „Der wird am Sonntag aber wahrscheinlich nicht laufen, weil es dann regnen soll.“ Mit einem offiziellen Saisonstart sei im Sauerland erst zu rechnen, wenn bis ins Tal hinunter mindestens 20 Zentimeter Neuschnee fallen oder wenn es kalt genug für den Einsatz von Kunstschnee-Anlagen werde.