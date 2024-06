Frontalzusammenprall in Winterberg Autofahrer schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Der 51 Jahre alte Fahrer eines der Unfallfahrzeuge erlitt laut einer Polizeimitteilung lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 58 Jahre alte Fahrer des am Unfall beteiligten Fahrzeugs und seine ein Jahr ältere Beifahrerin wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.