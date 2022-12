Zweites Adventswochenende Saisonstart in Winterberg – Frost und Schnee in NRW erwartet

Im Sauerland beginnt am zweiten Adventswochenende die Skisaison. „Die Grundpräparation ist gemacht, die letzten Checks an den Liften, Kassen und Ticketsystemen laufen“, sagt Christoph Klante, Geschäftsführer im Skiliftkarussell Winterberg. Pünktlich am Freitagmorgen um 9 Uhr soll’s losgehen. „Ein richtiger Saisonstart ist das noch nicht, aber ein kleines, erstes Angebot für diejenigen, die es kaum abwarten können, endlich wieder auf Skiern oder Snowboard zu stehen.“ Mindestens zwei Skilifte sollen in Winterberg laufen. Im Rodelparadies Ruhrquelle ist am Wochenende ein Rodellift in Betrieb.