Familie aus den Niederlanden betroffen Acht Verletzte bei Unfall in Winterberg – darunter auch Kinder

Acht Insassen in zwei Fahrzeugen sind bei einem Verkehrsunfall im Sauerland verletzt worden - darunter ist ein schwer verletzter neunjähriger Junge aus den Niederlanden. Ein Auto und ein Kleintransporter stießen in Winterberg aus ungeklärter Ursache am späten Donnerstagnachmittag (25. Juli 2024) an einer Kreuzung zusammen, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte flogen den Jungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.