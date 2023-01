Endlich gute Bedingungen 70 Skilifte sollen am Wochenende im Sauerland laufen

Im Sauerland soll es an diesem Wochenende nach wochenlangem Tauwetter wieder gute Wintersportbedingungen geben. Es könnten rund 70 Lifte laufen - so viele wie bislang noch nie in diesem Winter, teilte die Wintersport-Arena Sauerland mit. Die Schneekanonen seien bei den frostigen Temperaturen der vergangenen Tage fast im Dauerbetrieb gewesen. Mehrere Rodellifte wollen ebenfalls wieder den Betrieb aufnehmen, und auch für Langläufer sind einige Strecken präpariert.