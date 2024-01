Winter in NRW 60 Lifte laufen im Sauerland – Skivergnügen auch bei Flutlicht

Den Auftakt bildete am Freitag das erste Abendskifahren bei Flutlicht. Etliche Skigebiete in den Höhenlagen bieten dabei bis etwa 22 Uhr beleuchtete Pisten an. „Da kommen die Leute auch nach Feierabend, vor allem solche, die mal sportlich fahren wollen“, so Sprecherin Susanne Schulten. Wann die einzelnen Skigebiete das Fahren am Abend anbieten, steht auf der Webseite der Wintersport-Arena.