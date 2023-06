Studie zur Energiewende So viele Windräder könnten in Ihrer Region gebaut werden

In Nordrhein-Westfalen gibt es nach einer Untersuchung der Umweltbehörde Lanuv genügend Flächen für den geplanten Ausbau der Windenergie. 3,1 Prozent der Landesfläche seien geeignet, um dort Windräder zu bauen, heißt es in einer Analyse, aus der WDR und die „Ruhr Nachrichten“ am Donnerstag vorab zitierten.