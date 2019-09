Wissenschaftler über Riesenhöhle : Neu entdeckte „Windloch“-Höhle ist Jahrhundertfund

Engelskirchen Das neu entdeckte „Windloch“ birgt faszinierende Kristalle und Steingebilde. Inzwischen gilt es als drittgrößte Höhle in NRW - und eine Steigerung ist möglich

Es gibt Kristalle, Fossilien und seltene Gipsformationen - und das in teils hallenartigen Gängen: Die kürzlich entdeckte „Windloch“-Höhle im Bergischen Land ist nach Einschätzung von Fachleuten auch im europäischen Vergleich außergewöhnlich. „Das ist wirklich ein Jahrhundertfund, da gibt es noch viel zu erforschen“, sagte Stefan Henscheid vom Geologischen Dienst Nordrhein-Westfalen am Mittwoch in Engelskirchen. Die Höhle sei mindestens 35 Millionen Jahre alt - vielleicht aber auch noch wesentlich älter.