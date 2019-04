Haus ist einsturzgefährdet : Ehepaar stirbt bei Brand in Windeck - Enkelin überlebt

Windeck Ein Feuer zerstört ein Haus in Windeck, für zwei Menschen kommt jede Hilfe zu spät. Was den Brand ausgelöst hat, war zunächst völlig unklar.

Bei einem Hausbrand in Windeck (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein älteres Ehepaar ums Leben gekommen. Die 24-jährige Enkelin konnte sich bei dem Brand in der Nacht zum Mittwoch noch leicht verletzt in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte. Für ihre Großeltern kam jede Hilfe zu spät. 80 Einsatzkräfte seien an der Brandstelle gewesen, teilte die Feuerwehr mit.