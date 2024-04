Bundesstraße 256 im Windecker Ländchen 20-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto – schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann am Samstagmorgen (20. April 2024) aus zunächst ungeklärten Gründen in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Anschließend sei das Auto gegen eine Hangsicherung und einen Baumstumpf geprallt. Dabei sei der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.