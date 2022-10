Im Siegerland bei Wilnsdorf : Weitere A45-Talbrücke gesprengt

Burbach/Wilnsdorf Fast 100 Kilo Sprengstoff haben die Talbrücke Landeskroner Weiher im Siegerland zu Boden gebracht. Sie war eine von vielen an der Autobahn A45, die erneuert werden muss.

An der Autobahn 45 im Siegerland bei Wilnsdorf ist am Sonntag erneut eine Brücke gesprengt worden. Das Teilbauwerk der Talbrücke Landeskroner Weiher in Fahrtrichtung Dortmund war mehrere hundert Meter lang und liegt in der Nähe der hessischen Landesgrenze. Zwischen den Anschlussstellen Wilnsdorf und Haiger-Burbach war die Strecke ab 8 Uhr voraussichtlich bis zum Nachmittag voll gesperrt worden.