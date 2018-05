Wildschweinbaby hört auf Kommando: Findel Frischling wird Fährtenschwein

Monschau Ein Wildschwein, das „Sitz“ machen kann - das gibt’s nicht? Gibt’s doch! „It’s me“ heißt das kleine Wildschweinbaby, das seit vier Wochen auf dem Hof von Landwirtin Andrea Pauls in Monschau lebt. Waldarbeiter hatten das Kleine verlassen im Wald gefunden. Jetzt wird es zum Fährtenschwein ausgebildet.

Andrea Pauls hat einen neuen Vollzeitjob: Sie ist 24 Stunden sieben Tage in der Woche für den Frischling „It’s me“ da. „Ich bin jetzt seine neue Bache“, sagt die 46-jährige Landwirtin. Die echte Mutter des kleinen Wildschweins und seine Gewschwister sind verschwunden. Vor sechs Wochen wurde es von Arbeitern im Wald bei Monschau gefunden - alleine, unterkühlt und ausgehungert. Die Männer brachten das Kleine zu Förster Markus Wunsch. „Die Nabelschnur war noch vorhanden. Das bedeutet, dass es jünger als acht Tage war“, sagt Pauls. Wunsch päppelte es zwei Wochen lang auf und suchte dann ein neues Zuhause für das Wildschweinbaby „It’s me“, das diesen Namen hat, weil es gerade zu dem Zeitpunkt ins Wohnzimmer kam, als im Radio die Liedzeile „It’s me“ erklang.

„It’s me“ schläft bei Andrea Pauls im Bett

Pauls kuschelt viel mit dem kleinen Wildschwein. Es schläft auch in ihrem Bett. Seit vier Wochen verbringt sie die Nächte mit „It’s me“ im Wohnwagen. „Mein Mann und mein Sohn stehen hinter mir“, sagt sie. In den ersten beiden Wochen musste „It´s me“ jede Stunde gefüttert werden. Mittlerweile muss Pauls nur noch einmal in der Nacht dem kleinen Wildschwein Milch geben. Vor sechs Wochen wog es noch 620 Gramm, nun sind es sieben Kilo.