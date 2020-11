Dinslaken : Wildschwein demoliert Supermarkt

Dinslaken Bei dem Vorfall in Dinslaken wurde niemand verletzt. Das Tier lief zurück in den Wald. Für Polizeikommissar André Groß war es ein ungewöhnlicher Einsatz.

Normalerweise bleibt André Groß auch im Dienst gelassen. Am Samstagnachmittag war dem Dinslakener Polizeikommissar, wie er sagt, für einen Moment aber schon ein wenig mulmig zumute. Und zwar, als ein ausgewachsenes Wildschwein auf ihn und seine Kollegen zuspurtete. „Da haben wir uns erstmal schnell in Sicherheit gebracht“, erzählte der 30-Jährige am Sonntag. Das Tier hatte sich zuvor in einen Supermarkt verirrt, dort Kunden verschreckt und erheblichen Schaden angerichtet. Verletzt wurde aber niemand. Als das Schwein den Laden verließ, rannte es schnurstracks auf die bereits alarmierten Beamten los und verschwand schließlich in Richtung Wald.

Das Wildschwein wurde an an dem Nachmittag noch an verschiedenen Orten in der Stadt gesichtet. Facebook-Nutzer teilten Fotos und Videos von den Orten, an denen es zu sehen war. Die meisten Nutzer äußerten Mitleid mit dem flüchtenden Tier: „Hat sich wohl verlaufen“ und „das arme Schwein sieht sehr panisch aus“, kommentierten die Dinslakener. Revierförster Michael Herbrecht gab in jeder Hinsicht Entwarnung. Das Tier würde wieder zu seinen Artgenossen zurückfinden, auch die Verletzungen würden angesichts der dicken Schwarte der Vierbeiner schnell verheilen. „Wildschweine gehen selbst durch Stacheldraht“, sagt Herbrecht.