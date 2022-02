Nach Polizistenmord in Kusel : Remscheider Förster über Wilderei damals und heute – „Wir halten jeden Schuss nach“

Bei der Wilderei wird eine hohe Dunkelziffer vermutet. Foto: dpa/Philipp Schulze

Remscheid Wilderei in großem Stil, wie sie die beiden mutmaßlichen Mörder der zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz begangen haben sollen, kommt in NRW selten vor – oder findet unbemerkt statt. Förster finden heute kaum Hinweise auf illegale Jagd. Früher aber lieferten sich Wilderer und Förster oft blutige Scharmützel im Wald.

Von Jörg Isringhaus

Wer im Wald schießt, braucht dafür einen guten Grund und eine behördliche Legitimation. „Wir halten jeden Schuss nach“, sagt Volker Leipzig, als Forstamtsrat zuständig für das Remscheider Forstrevier Ost/Neyetal. Dazu befragen Leipzig und seine Kollegen auch Anwohner, die den Schuss gehört haben könnten. Denn der Wald ist kein rechtsfreier Raum. Wird eine Waffe abgefeuert, muss dies gemeldet werden, erklärt Leipzig. So ist ihm in den vergangenen 30 Jahren nur ein Fall bekannt, in dem in seinem Revier mit einer Schusswaffe gewildert wurde. Wilderei in großem Stil, wie sie die beiden mutmaßlichen Mörder der zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz begangen haben sollen, kommt laut Leipzig in NRW kaum noch vor – oder sie findet unbemerkt statt. Weil oft nachts und fern von Ansiedlungen gewildert wird, gehen Jagdexperten von einer hohen Dunkelziffer aus.

Bundesweit verzeichnet die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2020 insgesamt 1080 Fälle von Jagdwilderei, 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon wurden 336 Taten aufgeklärt. Auf die einzelnen Bundesländer lassen sich die Zahlen nicht herunterbrechen, da sie nicht separat aufgeschlüsselt werden. Allerdings lässt sich sagen, dass der überwiegende Teil der Tatverdächtigen männlich ist. Das Strafmaß hängt von der Schwere der Tat ab. Normalerweise kann eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren verhängt werden, in besonders schweren Fällen, also etwa in der Schonzeit, bei der Jagd mit Schlingen oder gemeinschaftlich mit Schusswaffen, ist auch eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren möglich. Unter den Tatbestand der Wilderei fällt auch die unerlaubte Mitnahme von Geweihen und Knochen aus einem Jagdrevier oder wenn jemand totes Unfallwild in den Kofferraum packt.

Info Legendenbildung durch die Literatur Buch Peter Bürger, Hans-Dieter Hibbeln, „Es gab nicht nur den Klostermann – Quellen und Berichte zur Wilderei in Westfalen“, 468 S., Books On Demand, ISBN-13: 9783755797784. Legende Über den Wildschütz Klostermann gibt es viele Bücher, darunter auch Romane. Auch eine naturtrübe Biersorte trägt den Namen „Wildschütz Klostermann“.

Angesichts von rund 1,2 Millionen von Jägern geschossenen Rehen und etwa 880.000 getöteten Wildschweinen im Jagdjahr 2019/20 könnte man die Wilderei für eher nebensächlich halten. Das Gegenteil ist der Fall. Es handelt sich um einen Verstoß gegen das Jagdrecht oder das Jagdausübungsrecht, meist sind zudem illegale Waffen im Spiel. Oft sind dies Kleinkalibergewehre, sagt Leipzig, die früher nicht unter die Waffenschein-Pflicht fielen und noch in vielen Haushalten existieren. Diese Waffen würden oft von Gelegenheitswilderern benutzt, die es zum Beispiel auch auf Trophäen abgesehen haben. „Professionelle Wilderer arbeiten oft mit großem Kaliber, Nachtsichtgeräten und Schalldämpfern, und sie sind deutschlandweit unterwegs, wechseln oft die Reviere“, sagt Leipzig. „Da geht es ums Geschäft mit illegal erbeutetem Fleisch.“

Mit der im 19. Jahrhundert und davor in weiten Kreisen gepflegten Wilderer-Folklore hat das schon lange nichts mehr zu tun. Damals wurden Wilderer von der Landbevölkerung teils als Helden à la Robin Hood romantisiert, weil sie das landesherrschaftliche Jagdrecht ignorierten und zugleich ihre Familien ernährten. Bekannt geworden sind etwa der „Robin Hood des Spessarts“, Johann Adam Hasenstab, und der bayerische Wilddieb Georg Jennerwein. Im Sauerland brachte es Hermann Klostermann zu einiger Berühmtheit, wurde als Wildschütz Klostermann gar mehrfach literarisch aufgegriffen; um 1865 war er in mehrere blutige Scharmützel mit Förstern verwickelt und bekam acht Jahre Zuchthaus aufgebrummt.

Dass Klostermann nicht alleine unterwegs und das Treiben der Wilderer weit weniger heldenhaft war als es die damalige Volksmeinung wahrhaben wollte, hat der Düsseldorfer Autor Peter Bürger in seinem Buch „Es gab nicht nur den Klostermann“ herausgearbeitet. Bürger hat sich über Jahre und in mehreren Bänden mit der Wilderei in Westfalen beschäftigt. „Das war tatsächlich ein tödlicher Kampf um Ressourcen, die Gewalt im Wald ist damals eskaliert“, sagt der Publizist. Tote gab es sowohl unter Förstern als auch unter Wilderern. Letztere wähnten sich durch Gewohnheitsrecht auf der richtigen Seite, weil sie Brennholz und Nahrung benötigten. Im 20. Jahrhundert erlebte die Wilderei durch die Weltwirtschaftskrise und die Weltkriege noch einmal mehrere Schübe. „Es gab damals auch viele Soldaten, die illegal jagten, und es waren durch die Militarisierung einfach mehr Waffen im Lauf“, sagt Bürger. In den vergangenen Jahrzehnten aber sei die Wilderei dann zurückgegangen.