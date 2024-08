Forderung nach Wiederbelebungsunterricht in NRW Auch Kinder können Leben retten

Bei einem Herz-Kreislaufstillstand geht es um jede Minute. Bereits nach drei bis fünf Minuten sterben die ersten Nervenzellen im Gehirn ab, weil der Sauerstoff im Blut dort fehlt. Rettungsdienste brauchen aber im Schnitt neun Minuten, bis sie beim Patienten eintreffen. „Wenn Umstehende sofort mit der Wiederbelebung beginnen würden“, sagt Professor Bernd Böttiger, langjähriger Direktor der Klinik für Anästhesiologie der Uniklinik Köln und Vorsitzender des Deutschen Rats für Wiederbelebung, „könnten jährlich 10.000 Menschen in Deutschland zusätzlich gerettet werden.“ Deshalb fordert der Rat seit Jahren, die Laienreanimation verpflichtend ab der siebten Klasse im Unterricht einzuführen, auch in NRW – bislang erfolglos. Böttiger: „Mit dem, was wir diesbezüglich bisher an politischen Vorgaben haben, bin ich alles andere als zufrieden.“