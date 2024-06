NRW-Wetter zur EM Donnerwetter für die Deutschlandspiele?

Am Freitag liegt NRW im Einzugsbereich eines Tiefdruckgebietes aus Großbritannien, sagt der Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Daniel Jose-Tüns. „Das heißt, besonders am Abend während des Spiels sind einzelne Schauer oder schauerartiger Regen durchaus möglich“, so der Experte. Eher unwahrscheinlich, aber eben nicht ganz auszuschließen seien auch – besonders im Westen – einzelne Gewitter. „Es wird aber keinen flächendeckenden Sturm oder Ähnliches geben“, so der Meteorologe.