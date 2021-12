Wetter zum Jahreswechsel : Die Silvesternacht wird mild – mit leichtem Regen

Düsseldorf Zum Jahreswechsel kann es im Rheinland milde 16 Grad warm werden. Dazu kommt aber etwas Regen und Wind. Mit einer Rückkehr winterlicher Verhältnisse ist vorerst nicht zu rechnen.

Dieser Trend zu höheren Temperaturen bleibt in der Silvesterwoche. Ursache ist ein Tiefdruckgebiet, das warme und feuchte Luft aus Südwesten bringt. Am Freitag, dem Silvestertag, bleibt es zunächst weitgehend niederschlagsfrei mit ein paar Auflockerungen, berichtet der DWD. Im Tagesverlauf kommt von Nordwesten her dichtere Bewölkung und zeitweise etwas Regen oder Sprühregen. Es bleibt mild mit Temperaturen von 13 bis 16 Grad, in Hochlagen um 10 Grad. Dabei kann es durchaus in einigen Gegenden windig werden: Es wird in Böen teils starker, in Hochlagen auch stürmischer Wind, erwartet.