Impfskepsis bei Saisonkräften : Spritze zur Spargelernte

Sassenberg Weil die ausländischen Erntehelfer zum Großteil ungeimpft sind, müssen die Spargelbauern großen logistischen Aufwand betreiben. Dazu gehören eigene Testzentren und Impfangebote auf den Höfen. Die Kosten dafür sind immens.

Willy Kreienbaum, Vorsitzender der Vereinigung der Spargelanbauer NRW und selbst Spargelproduzent in Sassenberg-Füchtorf, hat seinen Hof schon entsprechend vorbereitet. Rund 250 Arbeiter erwartet er, alle müssen täglich getestet werden. „Das machen wir bei uns, weil die nächste Teststelle zehn Kilometer entfernt liegt und wir nicht wollen, dass unser Personal mit dem Bus dorthin fährt“, sagt Kreienbaum. Nur so lasse sich das Ansteckungsrisiko minimieren. Für den Preis, dass das Testen neben dem organisatorischen Aufwand wie eigens geschultem Personal auch hohe Kosten verursacht. Rund zehn Euro veranschlagt Kreienbaum pro Testung pro Tag, also 2500 Euro täglich. „Das können wir nicht auf die Produktpreise umlegen“, sagt der Landwirt.

Aktuell besteht die Hoffnung, dass sich mit dem von der Bundesregierung angekündigten Ende der meisten Coronaschutzmaßnahmen am 20. März auch die Situation auf den Höfen entspannt. Darüber, wie mit der 3G-Regelung am Arbeitsplatz verfahren werde, gebe es jedoch keine Angaben, sagt Saalfeld. Möglicherweise müsse nur zweimal die Woche getestet werden, klar ist das aber noch nicht. Auch die Einstufung von Polen und Rumänien als Hochrisikogebiete spiele eine Rolle. Wie sich die Situation entwickle, sei unabsehbar, so Saalfeld.

Angesichts der erwartbar niedrigen Impfquote setzt Kreienbaum wie im vergangenen Jahr in seinem Betrieb wie andere Höfe auch auf eine strenge Aufteilung der Erntehelfer in Gruppen, was die Unterbringung und den Einsatz auf den Feldern angeht. Tagsüber sei das zu 100 Prozent zu kontrollieren, abends könne es allerdings zu gegenseitigen Besuchen kommen. Vor dem Beginn der Tätigkeit müssen die Saisonkräfte zudem in eine 14-tägige Arbeitsquarantäne. Einkäufe werden während der ganzen Zeit des Aufenthalts über einen Service des Hofs geregelt, so dass der Kontakt der Arbeiter zu anderen Menschen außerhalb der Gruppe so gering wie möglich bleibt. „Vergangenes Jahr hat das wunderbar funktioniert, da hatten wir keinen einzigen positiven Fall“, sagt Kreienbaum. „Ob uns das mit Omikron in dieser Saison wieder gelingt, werden wir sehen.“