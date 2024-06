Schwere Unwetter in Süddeutschland So wirkt sich das Hochwasser auf NRW aus

Nach den heftigen Regenfällen und schweren Unwettern in Süddeutschland entspannt sich die Hochwasserlage in Teilen Baden-Württembergs und Bayerns am Dienstag langsam. In Nordrhein-Westfalen werden bis Mittwoch steigende Wasserstände erwartet. In Köln wurde am Morgen um 7 Uhr ein Rheinwasserstand von 6,44 Metern gemessen. Der Wasserstand steigt derzeit weiter an, so dass die Stadtentwässerungsbetriebe Köln für Mittwoch einen vorläufigen Höchststand von knapp unter sieben Metern erwarten. Am Niehler Hafen sind die Rheinwiesen überschwemmt, in Köln-Rodenkirchen wurden einige Fuß- und Radwege am Ufer gesperrt.